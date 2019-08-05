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7 марта, 06:35 • 100030 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 128910 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 128542 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

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Отмена автономии Кашмира: Индия направила новые войска в регион и привела армию в боеготовность

Киев  •  УНН

 • 14329 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Власти Индии начали переброску дополнительного контингента из 8 тысяч военнослужащих в штат Джамму и Кашмир на фоне объявленного решения правительства отменить особый конституционный статус этого региона. Как сообщает телеканал NDTV, военно-транспортные самолеты с утра понедельника доставляют солдат в аэропорт столицы региона город Сринагар, пишет УНН.

Как указывает телеканал, эти военнослужащие усилят 35-тысячную группировку, которая уже развернута в Джамму и Кашмире. При этом, как сообщает информагентство ANI, все воинские части в Индии приведены в состояние повышенной боеготовности.

Тем временем тысячи паломников-индусов, направлявшихся в храм Амарнатх в Кашмире, возвращаются обратно после того, как правительство рекомендовало им отказаться от посещения храма в конце минувшей недели. Паломников также охраняют военные. Полиция Индии взяла в ночь на понедельник под домашний арест лидеров влиятельных в регионе партий. Среди задержанных экс-главный министр штата Мехбуба Муфти (2016-2018 годы), а также лидер оппозиции в региональном парламенте и экс-главный министр штата (2009-2015 годы) Омар Абдулла.

В ряде регионов Джамму и Кашмира тем временем начались стихийные выступления против решения властей отменить особый конституционный статус Джамму и Кашмира.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил в парламенте министр внутренних дел Индии Амит Шах, выступая в парламенте страны, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией. Ожидаются и другие перемены в сфере статуса и управления Кашмиром. Джамму и Кашмир при этом сохранит свой законодательный орган.

Как сообщал УНН, Индия избавит Кашмир особого статуса.

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