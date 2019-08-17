СБ ООН впервые за 50 лет провела закрытое заседание по вопросу Кашмира

“Хотя встреча прошла за закрытыми дверями в Нью-Йорке, постоянный представитель КНР Чжан Юн вышел к журналистам из зала Совбеза после произнесения речей, призвав Индию и Пакистан” воздержаться от любых односторонних действий, которые могут в дальнейшем ухудшить “ситуацию, которая уже” очень напряженная и опасная“, — сообщает ООН.

В ООН напомнили, что заседание СБ созвала Китайская Народная Республика, тем самым реагируя на просьбу Пакистана от 13 августа.

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“Проблема Кашмира должен решаться мирными средствами, согласно уставу ООН, соответствующих резолюций Совета Безопасности и двусторонних договоров”, — подчеркнул постпред КНР.

Отмечается, что представитель Пакистана Малиха Лоди общаясь с прессой заявила, что заседание “позволило услышать голоса людей из оккупированного Кашмира ... на самом высоком дипломатическом площадке мира”, — сказала она. — “Сам факт заседание доказывает, что это международный спор”.

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Пакистанский дипломат добавила, что ее страна готова к мирному решению проблемы отметив, что факт созыва заседания СБ ООН сводит на нет аргументы Нью-Дели по Кашмира как “внутреннего дела” Индии.

После этого к представителям СМИ подошел постпред Индии Саид Акбаруддин. Он в очередной раз подчеркнул, что “вопросы, которые относятся к статье 270 Конституции Индии” — целиком и полностью внутреннее дело Индии“.

“Последние решения, принятые правительством Индии и нашими законодательными институтами намерены обеспечить хорошее управление, социоэкономический развитие для людей в Джамму и Кашмире и Ладаху”, — заявил он.

Он также сообщил, что глава проблемного региона уже объявил план мероприятий, который “вернет регион в нормальное состояние”.

“Индия в дальнейшем отдана целью, чтобы ситуация оставалась спокойной и мирной. Мы придерживаемся всех договоренностей, которые были подписаны по этому вопросу”, — заверил он.

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В то же время, не говоря названия страны, он выразил “особое беспокойство тем, что одно государство использует терминологию джихада против Индии и побуждает к насилию, в частности, против ее лидеров”, и добавил, что все проблемы между Пакистаном и Индией должны решаться в двустороннем порядке и мирно.

Напомним, министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудри призвал жителей индийского штата Пенджаб, граничащей с бывшим штатом Джамму и Кашмир, населенного преимущественно сикхами, отказаться от службы в индийских ВС.