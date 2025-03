У Пакистані закликають жителів індійського штату Пенджаб саботувати службу в армії

“Я закликаю всіх жителів штату Пенджаб: не підтримуйте свавілля і не служіть в Кашмірі!” — написав Чоудрі у вівторок в Twitter. Міністр також підкреслив, що “досягнення миру неможливо без опору”.

У відносинах Пакистану і Індії виникла напруженість через рішення індійського уряду ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території. З цією метою парламент затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Ісламабад різко засудив таке рішення.

Варто також нагадати, що у Верховному суді Індії заявили, що “потрібно багато часу, аби навести порядок у Кашмірі”.

ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ !!



I appeal to all Punjabis in Indian army to refuse to be part of injustice/zulm and deny duty in Kashmir

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 13, 2019