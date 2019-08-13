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6 марта, 19:19 • 132703 просмотра

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В Пакистане призывают жителей индийского штата Пенджаб саботировать службу в армии

В Пакистане призывают жителей индийского штата Пенджаб саботировать службу в армии

Киев  •  УНН

 • 10214 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Министр науки и технологий Пакистана Фавад Чоудри призвал жителей индийского штата Пенджаб, граничащего с бывшим штатом Джамму и Кашмир, населенного преимущественно сикхами, отказаться от службы в индийских ВС, передает УНН со ссылкой на его Twitter.

“Я призываю всех жителей штата Пенджаб: не поддерживайте произвол и не служите в Кашмире!” — написал Чоудри во вторник в Twitter. Министр также подчеркнул, что “достижение мира невозможно без сопротивления”.

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В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

Стоит также напомнить, что в Верховном суде Индии заявили , что “нужно много времени, чтобы навести порядок в Кашмире”.

ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ !!

I appeal to all Punjabis in Indian army to refuse to be part of injustice / zulm and deny duty in Kashmir

— Ch Fawad Hussain (@fawadchaudhry) August 13, 2019

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