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Пакистан зупинив залізничне сполучення з Індією, адже "можлива війна у найближчі місяці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір. Про це в четвер повідомив міністр залізничного транспорту Пакистану Шейх Рашид Ахмед, пише УНН з посиланням на місцеві ЗМІ, зокрема індійське видання Business Today.

“Поки я перебуваю на посаді міністра залізничного транспорту поїзд „Експрес дружби“ (Samjhauta Express, єдиний потяг, що ходив з Пакистану до Індії) ходити більше не буде”, — заявив міністр. “Наступні три або чотири місяці дуже важливі, може статися війна, але ми цього не хочемо, — додав міністр, коментуючи ситуацію між Індією і Пакистаном. — Якщо проти нас буде вестися війна, то вона стане останньою”.

“Експрес дружби” — єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Як повідомляв УНН, міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.

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