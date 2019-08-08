МЗС Індії: Пакистан повинен відмовитися від зниження рівня дипвідносин
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір. Відповідну заяву зовнішньополітичне відомство поширило в четвер, передає УНН.
“Уряд Індії шкодує про рішення, прийняті в середу Пакистаном, і закликає Ісламабад переглянути їх, щоб зберегти канали для дипломатичної взаємодії, — наводить агентство ANI заяву МЗС. — Недавні події щодо (скасування) статті 370 є виключно внутрішньою справою Індії”.
7 серпня влада Пакистану ухвалила рішення вислати посла Індії після того, як в Нью-Делі оголосили про ліквідацію індійського штату Джамму і Кашмір. Також Ісламабад заявив про намір знизити рівень дипломатичних відносин і призупинити двосторонню торгівлю з Індією.
Як зазначав УНН, влада Індії провела арешти сотень людей на території ліквідованого штату Кашмір.