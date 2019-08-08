МИД Индии: Пакистан должен отказаться от снижения уровня дипотношений
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министерство иностранных дел Индии призвало Исламабад отменить решение о понижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели, вызванное упразднением индийского штата Джамму и Кашмир. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство распространило в четверг, передает УНН.
“Правительство Индии сожалеет о решениях, принятых в среду Пакистаном, и призывает Исламабад пересмотреть их, чтобы сохранить каналы для дипломатического взаимодействия, — приводит агентство ANI заявление МИД. — Недавние события относительно (отмены) статьи 370 являются исключительно внутренним делом Индии”.
7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии после того, как в Нью-Дели объявили об упразднении индийского штата Джамму и Кашмир. Также Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю с Индией.
Как отмечал УНН, власти Индии провела аресты сотен людей на территории ликвидированного штата Кашмир.