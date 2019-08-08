Пакистан остановил железнодорожное сообщение с Индией, ведь "возможна война в ближайшие месяцы"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Пакистан приостановил железнодорожное сообщение с Индией на фоне обострения отношений между двумя государствами, вызванного решением Нью-Дели упразднить штат Джамму и Кашмир. Об этом в четверг сообщил министр железнодорожного транспорта Пакистана Шейх Рашид Ахмед, пишет УНН со ссылкой на местные СМИ, в частности индийское издание Business Today.
“Пока я нахожусь на посту министра железнодорожного транспорта поезд „Экспресс дружбы“ (Samjhauta Express, единственный поезд, ходивший из Пакистана в Индию) ходить больше не будет”, — заявил министр. “Следующие три или четыре месяца очень важны, может произойти война, но мы этого не хотим, — добавил министр, комментируя ситуацию между Индией и Пакистаном. — Если против нас будет вестись война, то она станет последней”.
“Экспресс дружбы” — единственный поезд, который ходил из Лахора в Нью-Дели через Аттари два раза в неделю. Первый маршрут поезд совершил 22 июля 1976 года.
Правительство Индии объявило 5 августа о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью было решено отменить статью 370 конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Позднее документ был одобрен в парламенте. Пакистан решительно осудил этот шаг.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Индии призвал Исламабад отменить решение о снижении уровня дипломатических отношений с Нью-Дели, вызванное ликвидацией индийского штата Джамму и Кашмир.