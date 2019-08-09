Ситуація у Кашмірі: Пакистан вирішив припинити будь-який культурний обмін з Індією

“Ми припинили використання всіх видів (розважального) контенту з Індії”, — цитує радника газета. За словами Аван, індійські матеріали містять пропаганду, яка впливає на молодь Пакистану.

Раніше Ісламабад заборонив показ індійських фільмів в кінотеатрах країни через ескалацію конфлікту між двома країнами.

У відносинах Пакистану і Індії виникла напруженість через рішення Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території. З цією метою парламент затвердив скасування 370-ї статті конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом.

Варто нагадати, що Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.