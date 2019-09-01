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У вересні Росія головуватиме у Радбезі ООН

У вересні Росія головуватиме у Радбезі ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У вересні 2019 року Росія на правах ротації головуватиме у Раді Безпеки ООН. Про це повідомляє ООН на офіційному мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Протягом вересня головування у Раді Безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії”, - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РБ ООН вперше за 50 років провела закрите засідання у питанні Кашміру

Нагадаємо, у серпні у Радбезі ООН головувала Польща.

Як повідомляв УНН, у червні 2019 року Естонію обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на два роки.

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