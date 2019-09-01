У вересні Росія головуватиме у Радбезі ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У вересні 2019 року Росія на правах ротації головуватиме у Раді Безпеки ООН. Про це повідомляє ООН на офіційному мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Протягом вересня головування у Раді Безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії”, - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у серпні у Радбезі ООН головувала Польща.
Як повідомляв УНН, у червні 2019 року Естонію обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на два роки.