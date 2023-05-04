В Ватикане уверяют, что Киев и москва проинформированы о мирной миссии Святого Престола

Детали

"Найти точки согласия и положить конец этому кровопролитию, которое сильно поражает Украину, но и для россии имеет значительные последствия", - с таким призывом выступил кардинал Пьетро Паролин.

Комментируя ситуацию вокруг слов, которые Папа Франциск сказал на борту самолета во время возвращения из Венгрии о том, что «продолжается определенная миссия, которая еще не является публичной» в деле мира в Украине, на что представители украинской и российской власти заявили, что ничего об этом не знают, кардинал Паролин отметил: «Папа сказал, что будет миссия, о которой будет объявлено, когда она станет публичной, и я повторяю слова, которые он употребил». Государственный Секретарь также не вдавался в детали, отметив, что «Папа говорил такими словами, оставим за ним давать любую дополнительную информацию».

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По словам главы ватиканской дипломатии, слова представителей обоих правительств для него являются «неожиданностью», так как по имеющейся у него информации обе стороны были проинформированы: «Да, в надлежащее время. Насколько мне известно, они знают. Конечно, известно как среди лабиринтов бюрократии может случиться, что коммуникация не доходит туда, куда должна дойти. Но это лишь мои интерпретации, я знаю, что обе стороны были проинформированы». На вопрос о том, что может означать это отрицание, он отмечает: «Я бы сказал, что это меня удивляет, и я не знаю, какими мотивациями или соображениями это продиктовано». Кардинал Паролин также подчеркнул, что прибытие в Рим митрополита Антония, ответственного за внешние связи рпц, который был на общей аудиенции с Папой, ничего общего с этой миссией не имеет.

Добавим

Комментируя последние события, Государственный Секретарь Святого Престола сказал: «Все военные действия, особенно если они направлены на создание все более враждебной атмосферы, не приближают мир». «Я не знаю, есть ли сегодня условия для прекращения огня. Будем надеяться… Я думаю, что также и эта инициатива Ватикана, если она будет осуществлена, также должна идти в этом направлении. Как мы всегда говорили, нужно бы достичь прекращения боевых действий, а тогда начать мирный процесс», – добавил он.

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Ранее

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец "конфликту между россией и Украиной". Он также добавил, что готов помочь возвращению украинских детей, вывезенных в рф или на оккупированные территории.

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Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 1 мая, отвечая на вопрос, заявила, что в администрации знают об усилиях Ватикана "создать" мирное соглашение между Украиной и россией.