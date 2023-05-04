У Ватикані запевняють, що Київ і москва поінформовані про мирну місію Святого Престолу

Деталі

"Знайти точки згоди та покласти край цьому кровопролиттю, що сильно уражає Україну, але й для росії має значні наслідки", - із таким закликом виступив кардинал П’єтро Паролін.

Коментуючи ситуацію навколо слів, які Папа Франциск сказав на борту літака під час повернення з Угорщини про те, що «триває певна місія, яка ще не є публічною» в справі миру в Україні, на що представники української та російської влади заявили, що нічого про це не знають, кардинал Паролін зазначив: «Папа сказав, що буде місія, про яку буде оголошено, коли вона стане публічною, і я повторюю слова, які він вжив». Державний Секретар також не вдавався у деталі, зазначивши, що «Папа говорив такими словами, залишмо за ним давати будь-яку додаткову інформацію».

Цитата

За словами очільника ватиканської дипломатії, слова представників обох урядів для нього є «несподіванкою», бо за наявною в нього інформацією обидві сторони були поінформовані: «Так, у належний час. Наскільки мені відомо, вони знають. Звісно, відомо як серед лабіринтів бюрократії може трапитися, що комунікація не доходить туди, куди повинна дійти. Але це лише мої інтерпретації, я знаю, що обидві сторони були поінформовані». На запитання про те, що може означати це заперечення, він зазначає: «Я б сказав, що це мене дивує, і я не знаю, якими мотивацією чи міркуваннями це продиктовано». Кардинал Паролін також підкреслив, що прибуття до Риму митрополита Антонія, відповідального за зовнішні зв’язки рпц, який був на загальній аудієнції з Папою, нічого спільного з цією місією не має.

Додамо

Коментуючи останні події, Державний Секретар Святого Престолу сказав: «Всі воєнні дії, особливо якщо вони спрямовані на створення дедалі ворожішої атмосфери, не наближають мир». «Я не знаю, чи сьогодні є умови для припинення вогню. Сподіваймося… Я думаю, що також і ця ініціатива Ватикану, якщо вона буде здійснена, також повинна йти в цьому напрямку. Як ми завжди говорили, потрібно би досягти припинення бойових дій, а тоді розпочати мирний процес», – додав він.

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Раніше

Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край "конфлікту між росією та Україною". Він також додав, що готовий допомогти поверненню українських дітей, вивезених до рф або на окуповані території.

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Згодом речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 1 травня, відповідаючи на запитання, заявила, що в адміністрації знають про зусилля Ватикану "створити" мирну угоду між Україною та росією.