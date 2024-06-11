У Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
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ukrainaУкраина
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Эксклюзив
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
  •  15032 просмотра

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Эксклюзив
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
  •  27058 просмотра

Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп

Эксклюзив
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
  •  45426 просмотра

Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт

Эксклюзив
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
  •  64526 просмотра

В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне

Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  82594 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  114602 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  115359 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117623 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
10 июня 2024, 10:26  •  112260 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
10 июня 2024, 10:10  •  103647 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

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У Украины есть четкий план по строительству до 1 ГВт газовых генерирующих мощностей в этом году и еще 4 ГВт в течение следующих нескольких лет.

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Как ищут работу украинские беженцы в Молдове

Как ищут работу украинские беженцы в Молдове.

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Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

Нападение на Европейский союз является вероятным, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который предупредил, что опасность больше, чем думают некоторые люди.

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Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши

Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Директор КНИИСЭ Александр Рувин отметил, что значительная часть судебно-экспертной деятельности нараз направлена на исследование фактов российской агрессии против Украины и выводы украинских экспертов становятся основой для формирования доказательной базы для будущих международных судебных процессов.

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Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин

Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях

Согласно спутниковым данным, в Азовском море вблизи временно оккупированного Бердянска и Керченского пролива находятся несколько российских военных кораблей, в том числе большие десантные корабли и малый ракетный корабль.

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Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях

Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"

Село Ивановское близ Часового Яра в Донецкой области остается под контролем украинских Сил обороны, успешно отражающих все атаки российских войск.

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Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"

После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

В Запорожском горсовете, после убийства в городе местного чиновника, официально выразили соболезнования семье погибшего Максима денщика.

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После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего

Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

Украина выполнила все необходимые условия для фактического начала переговоров о своем членстве в ЕС и ожидает, что рамки переговоров будут утверждены и переговоры начнутся до конца июня.

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Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский

Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.

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Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление

В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все шаги и поэтому Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца.

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В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня