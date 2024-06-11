У Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году - Зеленский

Украина имеет четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации уже в этом году. Об этом, как сообщили в ОП, заявил Президент Владимир Зеленский в Берлине во время выступления на международной конференции по восстановлению Украины (Ukraine Recovery Conference 2024), пишет УНН.

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Глава государства отметил, что газовая генерация решит вопрос дефицита энергии сегодня, а впоследствии будет переведена на водород и будет балансировать новую "зеленую" энергетику. Он также подчеркнул, что в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами.

Именно в этой отрасли у нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности уже в этом году. И еще 4 ГВт - в течение следующих ближайших лет. Именно в этой области в рамках нашей конференции мы подписываем первые контракты. И именно для этого нам нужно ваше максимальное лидерство - отметил Зеленский.

Президент призвал сделать все для того, чтобы сохранить имеющуюся генерацию и восстановить ту, которую Украина потеряла из-за российской агрессии.

Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский

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Международная конференция по восстановлению Украины фокусируется на четырех основных темах: привлечение частного сектора к восстановлению, социальное восстановление и человеческий капитал, восстановление громад и регионов и вступление в ЕС и соответствующие реформы.