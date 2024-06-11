Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр РувинЭксклюзив
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После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего
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Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
У Украины есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности газовой генерации еще в этом году - Зеленский
У Украины есть четкий план по строительству до 1 ГВт газовых генерирующих мощностей в этом году и еще 4 ГВт в течение следующих нескольких лет.
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове.
Нападение на Европейский союз является абсолютно вероятным - глава МИД Польши
Нападение на Европейский союз является вероятным, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который предупредил, что опасность больше, чем думают некоторые люди.
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Директор КНИИСЭ Александр Рувин отметил, что значительная часть судебно-экспертной деятельности нараз направлена на исследование фактов российской агрессии против Украины и выводы украинских экспертов становятся основой для формирования доказательной базы для будущих международных судебных процессов.
Мониторинговые паблики сообщают о обнаруженных в Азовском море российских военных кораблях
Согласно спутниковым данным, в Азовском море вблизи временно оккупированного Бердянска и Керченского пролива находятся несколько российских военных кораблей, в том числе большие десантные корабли и малый ракетный корабль.
Ивановское Донецкой области находится под контролем Сил обороны - спикер ОСУВ "Хортица"
Село Ивановское близ Часового Яра в Донецкой области остается под контролем украинских Сил обороны, успешно отражающих все атаки российских войск.
После убийства чиновника в Запорожье в мэрии подтвердили личность погибшего
В Запорожском горсовете, после убийства в городе местного чиновника, официально выразили соболезнования семье погибшего Максима денщика.
Украина рассчитывает на открытие переговоров о членстве в ЕС до конца июня - Зеленский
Украина выполнила все необходимые условия для фактического начала переговоров о своем членстве в ЕС и ожидает, что рамки переговоров будут утверждены и переговоры начнутся до конца июня.
Зеленский встретился с президентом Германии: обсудил потребности Украины, Саммит мира и восстановление
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время визита в Германию встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить потребности Украины на фоне атак рф на энергетику и боев на фронте, ожидания от саммита мира и партнерство между и общинами двух стран для восстановления Украины.
В Еврокомиссии верят в то, что ЕС должен начать переговоры о вступлении Украины до конца июня
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила все шаги и поэтому Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца.