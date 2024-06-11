Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский
Киев • УНН
Украина в короткой перспективе должна реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить, отметил Президент.
Украина в короткой перспективе должна реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить. Это планируется выполнить до наступления зимы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает корреспондент УНН.
В короткой перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить. До зимы. Это так важно, до зимы, в течение следующих 3-4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить, а от вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас
Напомним
Зеленский указал, что на сегодня самое большое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Ежедневно рф наносит удары по Украине сотнями КАБов. Единственный ответ на это - системы ПВО.
Опыт Украины в исследовании военных событий сейчас уникален для многих наших партнеров - Александр Рувин
Правоохранители должны резко реагировать на факты черного экспорта зерна - нардеп
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
В ДТЭК объяснили принцип выключения и включения света в серой и светло-серой зоне
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский
В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи
Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен
Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины
Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - экспертЭксклюзив
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову
ЕС обсуждает с Украиной газовый транзит, один из вариантов может предусматривать газ из Азербайджана - Bloomberg
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции
Популярные
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
США сняли запрет на поставки оружия украинскому подразделению "Азов" - The Washington Post
11 июня: День кухонной плиты, День "велосипедом на работу"
43% немецких компаний готовы инвестировать миллиарды евро в восстановление Украины
российская тактическая авиация действует на северо-востоке Украины
Публикации
Как ищут работу украинские беженцы в Молдове
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги
Зачем владелец компании "Олсидз" держит возле себя "ручного волонтера"?
Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области
Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский
Украина в короткой перспективе должна реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить, отметил Президент.
В приложении "Воздушная тревога" появились техники психологической самопомощи
В приложение "Воздушная тревога" добавили набор специальных упражнений и советов, которые помогут стабилизировать эмоциональное состояние во время воздушной тревоги и взрывов.
Для Украины в июле станут доступными 1,5 млрд евро от активов рф, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из Ukraine Facility - фон дер Ляйен
В июле станут доступными 1,5 млрд евро прибылей от замороженных российских активов для Украины, еще 1,9 млрд евро поступят в этом месяце из фонда Ukraine Facility.
Шольц призвал союзников поддержать инициативу увеличения способности ПВО Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных союзников поддержать инициативу Германии по увеличению возможностей противовоздушной обороны Украины любым возможным способом.
Зеленский: по состоянию на сейчас самое большое российское стратегическое преимущество над Украиной - это преимущество в небе
На данный момент самым большим стратегическим преимуществом россии перед Украиной является преимущество в небе: ежедневно наносятся сотни управляемых авиаударов, а единственным ответом Украины являются системы противовоздушной обороны.
Правоохранители должны проверить компанию, которая пыталась блокировать работу "ОПЗ" - эксперт
Компания "Олсидз Блэк Си" пыталась заблокировать работу стратегического предприятия "Одесский припортовый завод".
Шольц сообщил, когда Германия поставит в Украину третью систему Patriot
Германия в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарды", ракеты и боеприпасы.
В Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Тучкову
В Измаиле Одесской области 11 июня был демонтирован памятник российскому генералу Сергею Тучкову в соответствии с Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
ЕС обсуждает с Украиной газовый транзит, один из вариантов может предусматривать газ из Азербайджана - Bloomberg
Европейские чиновники ведут переговоры о сохранении поступления газа через трубопровод через Украину, один из вариантов может заключаться в том, чтобы европейские компании покупали и закачивали газ из Азербайджана в российские трубопроводы.
Макрон надеется на" правильный выбор " на голосовании в Национальное собрание Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон распустил Национальное собрание и назначил новые выборы после поражения своей партии на выборах в Европарламент. Макрон надеется на "правильный выбор" во время предстоящего голосования.