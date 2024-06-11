Украина должна до зимы реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые можно восстановить - Зеленский

Украина в короткой перспективе должна реализовать быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить. Это планируется выполнить до наступления зимы. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ukraine Recovery Conference 2024 во вторник, передает корреспондент УНН.

В короткой перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить. До зимы. Это так важно, до зимы, в течение следующих 3-4 месяцев. Мы знаем, как это обеспечить, а от вас просим оборудование с ваших остановленных электростанций и прямую финансовую поддержку. Это позволит отреагировать на ситуацию здесь и сейчас - сказал Зеленский.

Напомним

Зеленский указал, что на сегодня самое большое преимущество над Украиной - это преимущество в небе. Ежедневно рф наносит удары по Украине сотнями КАБов. Единственный ответ на это - системы ПВО.