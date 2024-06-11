Україна має до зими реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можна відновити - Зеленський
Київ • УНН
Україна в короткій перспективі повинна реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб’єктів, які можливо зараз відновити, зазначив Президент.
Україна в короткій перспективі повинна реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб’єктів, які можливо зараз відновити. Це планується виконати до настання зими. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Ukraine Recovery Conference 2024 у вівторок, передає кореспондент УНН.
У короткій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб’єктів, які можливо зараз відновити. До зими. Це так важливо, до зими, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити, а від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз
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Зеленський вказав, що на сьогодні найбільша перевага над Україною - це перевага в небі. Щодня рф наносить удари по Україні сотнями КАБів. Єдина відповідь на це - системи ППО.