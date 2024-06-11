В України є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації ще цього року - Зеленський
Київ • УНН
В України є чіткий план з будівництва до 1 ГВт газових генеруючих потужностей в цьому році і ще 4 ГВт протягом наступних кількох років.
Україна має чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності газової генерації вже цього року. Про це, як повідомили в ОП, заявив Президент Володимир Зеленський у Берліні під час виступу на міжнародній Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2024), пише УНН.
Деталі
Глава держави зауважив, що газова генерація розв’яже питання дефіциту енергії сьогодні, а згодом буде переведена на водень і балансуватиме нову "зелену" енергетику. Він також наголосив, що в цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами.
Саме в цій галузі в нас є чіткий план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч. І ще 4 ГВт – протягом наступних найближчих років. Саме в цій галузі в межах нашої конференції ми підписуємо перші контракти. І саме для цього ми потребуємо вашого максимального лідерства
Президент закликав зробити все для того, щоб зберегти наявну генерацію та відновити ту, яку Україна втратила через російську агресію.
Україна має до зими реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можна відновити - Зеленський11.06.24, 12:20 • 14759 переглядiв
Довідково
Міжнародна Конференція з відновлення України фокусується на чотирьох основних темах: залучення приватного сектору до відбудови, соціальне відновлення та людський капітал, відновлення громад і регіонів та вступ до ЄС і відповідні реформи.