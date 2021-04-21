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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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В Турции большое грузовое судно село на мель

В Турции большое грузовое судно село на мель

Киев  •  УНН

 • 19275 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Стамбуле большое грузовое судно село на мель в районе острова Тузла. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание Sabah.

Детали

180-метровый грузовой корабль с флагом Сингапура, который стоял на якоре в Тузле (Стамбул), сел на мель. Для спасения корабля в регион был направлен экипаж.

Во время первых проверок, сделанных после происшествия, сообщили, что потерь или загрязнения окружающей среды не зафиксировали.

Напомним

Гигантская судно Ever Given село на мель в Суэцком канале, одной из важнейших водных артерий мира, 24 марта из-за ухудшения видимости на фоне песчаной бури и неблагоприятных погодных условий. Это привело к блокированию движения по каналу . В пробке оказались сотни судов, в том числе нефтяные и СПГ-танкеры.

Ежедневный ущерб из-за инцидента в Суэцком канале мировой экономике составил миллиарды долларов. В частности, ежедневные убытки Египта оцениваются в 12-14 миллионов долларов, а урон, нанесенный глобальной торговли - около 10 млрд долларов.

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