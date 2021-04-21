У Туреччині велике вантажне судно сіло на мілину

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180-метровий вантажний корабель із прапором Сінгапуру, який стояв на якорі в Тузлі (Стамбул), сів на мілину. Для порятунку корабля в регіон був направлений екіпаж.

Під час перших перевірок, зроблених після події, повідомили, що втрат або забруднення навколишнього середовища не зафіксували.

Нагадаємо

Гігантська судно Ever Given сіло на мілину в Суецькому каналі, однією з найважливіших водних артерій світу, 24 березня через погіршення видимості на тлі піщаної бурі і несприятливих погодних умов. Це призвело до блокування руху по каналу. У заторі опинилися сотні судів, зокрема нафтові і СПГ-танкери.

Щоденний збиток через інцидент в Суецькому каналі світовій економіці склав мільярди доларів. Зокрема, щоденні збитки Єгипту оцінюються в 12-14 мільйонів доларів, а збитки, що завдала глобальної торгівлі — близько 10 млрд доларів.