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В ЦИК обжаловали отмену протокола об избрании Вирастюка нардепом

Киев • УНН

 • 11600 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного суда об отмене протокола о результатах довыборов в Раду на 87-м округе. Отметим, что соответствующим протоколом ЦИК утвердила победу Василия Вирастюка, передает УНН.

В ЦИК обжаловали отмену протокола об избрании Вирастюка нардепом

Что с 87-м?

- 19 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов народного депутата в округе № 87;

- 21 мая кандидат А. Шевченко обжаловал действия, протокол и отдельные пункты этого постановления Комиссии;

- 23 мая Верховный Суд частично удовлетворил иск, в частности, отменил протокол от 19 мая.

Цитата

"Сегодня, после детальной проработки решения Верховного Суда, Комиссия подала апелляционную жалобу на это решение", - говорится в сообщении.

Добавим

В ЦИК также отметили, что "сейчас нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87-м округе. В таком случае установление результатов возможно лишь на основании и с учетом выводов суда".

Контекст

После довыборов в 87-м округе в Ивано-Франковской области, которые состоялись еще 28 марта, политические силы "Слуга народа" и "За будущее" каждая заявили о победе своих кандидатов - Василия Вирастюка и Александра Шевченко.

З0 марта подсчет голосов на округе "застрял" на 67%, после чего народные депутаты от "Слуги народа" отправились в Ивано-Франковскую область прояснять ситуацию.

После этого ОИК в округе № 87 начала пересчет голосов на 20 избирательных участках. Обнаружили различия в количестве бюллетеней на 6 участках, где признали недействительными результаты.

В то же время, ОПОРА указывала, что работа ОИК № 87 после возобновления заседания 31 марта сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством народных депутатов в законный ход заседания ОИК. Впоследствии ОПОРА заявила о "несоблюдении в ОИО № 87 на выборах народного депутата Украины права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления".

ЦИК 22 апреля приняла протокол, которым было установлено результаты выборов и признано Василия Вирастюка победителем в округе № 87. 1 мая Большая палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправными действия ЦИК и отменила протокол. Таким образом Большая палата частично удовлетворила жалобу Александра Шевченко.

5 мая ЦИК во время заседания установила отсутствие правовых оснований для регистрации Василия Вирастюка народным депутатом по округу № 87. И пообещали проработать вопрос, чтобы принять наиболее взвешенное решение, чтобы результаты выборов в 87-м округе были установлены.

А постановлением от 19 мая ЦИК, "учитывая решение судов и позицию Большой палаты Верховного Суда", признала недействительным голосование на 6 проблемных участках, где при пересчете бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий, признав кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом.

Позже Верховный Суд по иску кандидата от "За будущее" Александра Шевченко к Центральной избирательной комиссии отменил протокол ЦИК от 19 мая 2021 года об установлении результатов промежуточных выборов народных депутатов Украины в 87-м округе и признание кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка избранным депутатом.

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