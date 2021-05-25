У ЦВК оскаржили скасування протоколу про обрання Вірастюка нардепом

Що з 87-м?

- 19 травня ЦВК склала протокол про результати виборів народного депутата в окрузі № 87;

- 21 травня кандидат О. Шевченко оскаржив дії, протокол та окремі пункти цієї постанови Комісії;

- 23 травня Верховний Суд частково задовільнив позов, зокрема, скасував протокол від 19 травня.

Цитата

"Сьогодні, після детального опрацювання рішення Верховного Суду, Комісія подала апеляційну скаргу на це рішення", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У ЦВК також наголосили, що "зараз немає однозначного юридичного алгоритму дій та правового механізму для розв’язання ситуації на 87-му окрузі. В такому випадку встановлення результатів можливе лише на підставі та з урахуванням висновків суду".

Контекст

Після довиборів у 87-му окрузі в Івано-Франківській області, які відбулися ще 28 березня, політичні сили “Слуга народу” і “За майбутнє” кожна заявили про перемогу своїх кандидатів — Василя Вірастюка та Олександра Шевченка.

З0 березня підрахунок голосів на окрузі “застряг” на 67%, після чого народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію.

Після цього ОВК на окрузі № 87 почала перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях. Виявили розбіжності у кількості бюлетенів на 6 дільницях, де визнали недійсними результати.

Водночас, ОПОРА вказувала, що робота ОВК № 87 після відновлення засідання 31 березня супроводжувалась неодноразовими перервами, окремими неправовими рішеннями комісії, конфліктами між нею та кандидатом Олександром Шевченком, втручанням народних депутатів у законний перебіг засідання ОВК. Згодом ОПОРА заявила про "недотримання в ОВО № 87 на виборах народного депутата України права виборців на законне і чесне встановлення підсумків їхнього волевиявлення".

ЦВК 22 квітня ухвалила протокол, яким було встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі № 87. 1 травня Велика палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії ЦВК й скасувала протокол. Таким чином Велика Палата частково задовольнила скаргу Олександра Шевченка.

5 травня ЦВК під час засідання встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по округу № 87. Та пообіцяли опрацювати питання, щоб ухвалити найбільше зважене рішення, щоб результати виборів у 87-му окрузі були встановлені.

А постановою від 19 травня ЦВК, "враховуючи рішення судів та позицію Великої палати Верховного Суду", визнала недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій, визнавши кандидата від “Слуги народу” Василя Вірастюка обраним депутатом.

Пізніше Верховний Суд за позовом кандидата від "За майбутнє" Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасував протокол ЦВК від 19 травня 2021 року про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України у 87-му окрузі та визнання кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка обраним депутатом.