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В центре Одессы иностранец устроил стрельбу

В центре Одессы иностранец устроил стрельбу

Киев  •  УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В центре Одессы 35-летний мужчина, грубо нарушая общественный порядок, возле одного из развлекательных заведений устроил стрельбу. Мужчина оказался гражданином одной из соседних стран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Приморского отдела полиции в г. Одессе.

В Шевченковское отделение полиции обратился местный житель и сообщил, что на парковке неизвестный мужчина из пистолета произвел несколько выстрелов, после чего скрылся на своем авто в неизвестном направлении. В результате стрельбы были повреждено автомобиль заявителя.

Благодаря оперативным действиям полицейских уже за считанные часы было установлено местонахождение автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, и задержано правонарушителя. Им оказался 35-летний гражданин одной из соседних стран. У мужчины было изъято пневматический пистолет, который направлен на экспертизу.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украин

Как сообщал УНН, одесские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города.

Сообщение о стрельбе в центре Одессы поступило около 12,45 7 октября. По предварительной информации, неизвестные лица совершили в сторону прохожего выстрел из пистолета Флобер.

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