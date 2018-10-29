В Одесі патрульні зі стріляниною затримали водія-порушника

"Вчора ввечері на вулиці Водопровідній патрульні помітили автомобіль Nissan, водій котрого грубо порушував правила дорожнього руху — їхав без увімкненого світла по зустрічній смузі. Правопорушник проігнорував вимогу патрульних зупинитись та додав швидкості. Поліцейські почали переслідування автівки", - сказано в повідомлені.

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У поліції підкреслили, що рухаючись вулицею Краснова, водій-порушник ледве не збив людей, що переходили дорогу по пішохідному переходу, після чого додав швидкості та продовжив рух провулками в бік вулиці Фонтанська дорога.



"Під час переслідування водій не реагував на неодноразові вимоги поліцейських про зупинку, внаслідок чого патрульні були змушені застосувати зброю", - повідомили патрульні.



Згідно ст. 46 закону “Про Національну поліцію” інспектори здійснили чотири постріли по колесах. Після чого водій транспортного засобу Nissan не впорався з керуванням та здійснив наїзд на паркан.

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"На місце події викликали швидку допомогу, водія з отриманими ушкодженнями доставили до лікарні", - проінформували у прес-службі.



На 29-річного порушника склали адміністративні матеріали: за ст.122-2 КУпАП (не зупинку на вимогу поліцейських), ст.122-4 КУпАП (водіння в темний час доби без ввімкнених фар), ч.2 ст.122 КУпАП (проїзд на заборонний сигнал світлофора).



Зараз матеріалами справи займаються слідчі.

Як повідомляв УНН, одеські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі міста.