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В Одессе патрульные со стрельбой задержали водителя-нарушителя

В Одессе патрульные со стрельбой задержали водителя-нарушителя

Киев  •  УНН

 • 11124 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В Одессе со стрельбой задержали водителя, который нарушал правила дорожного движения и чуть не сбил пешеходов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.

"Вчера вечером на улице Водопроводной патрульные заметили автомобиль Nissan, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения - ехал без включенного света по встречной полосе. Правонарушитель проигнорировал требование патрульных остановиться и прибавил скорость. Полицейские начали преследование автомобиля", - сказано в сообщении.

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В полиции подчеркнули, что двигаясь по улице Краснова, водитель-нарушитель чуть не сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, после чего добавил скорости и продолжил движение переулками в сторону улицы Фонтанская дорога.

"Во время преследования водитель не реагировал на неоднократные требования полицейских об остановке, в результате чего патрульные были вынуждены применить оружие", - сообщили патрульные.

Согласно ст. 46 закона "О Национальной полиции" инспекторы провели четыре выстрела по колесам. После чего водитель транспортного средства Nissan не справился с управлением и совершил наезд на забор.

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"На место происшествия вызвали скорую помощь, водителя с полученными повреждениями доставили в больницу", - проинформировали в пресс-службе.

На 29-летнего нарушителя составили административные материалы по ст.122-2 КУоАП (Не остановка по требованию полицейских), ст.122-4 КУоАП (вождение в темное время суток без включенных фар), ч.2 ст.122 КУоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора).

Сейчас материалами дела занимаются следователи.

Как сообщал УНН, одесские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре города.

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