Стрілянина в Керчі: кількість загиблих зросла до 21

"Померла дівчина. Таким чином, загиблих стало 21", - сказав співрозмовник агентства.



Раніше УНН повідомляв про 20 загиблих разом з організатором вибуху і стрілянини.



Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. Крім загиблих близько 50 осіб були госпіталізовані, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.



Прокуратура АР Крим кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.



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