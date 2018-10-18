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Стрілянина в Керчі: кількість загиблих зросла до 21

Стрілянина в Керчі: кількість загиблих зросла до 21

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху і стрілянини, що відбулись напередодні в коледжі в окупованій Керчі, зросла до 21 людини. Про це пише видання ТАСС з посиланням на джерело в медичних службах, передає УНН.

"Померла дівчина. Таким чином, загиблих стало 21", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше УНН повідомляв про 20 загиблих разом з організатором вибуху і стрілянини.

Нагадаємо, 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. Крім загиблих близько 50 осіб були госпіталізовані, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.

Прокуратура АР Крим кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковані списки загиблих і постраждалих в Керчі

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