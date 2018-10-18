Масове вбивство в Керчі: опубліковані списки загиблих і постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Окупаційна влада Криму опублікувала списки загиблих і постраждалих внаслідок стрілянини і вибуху в Керченському політехнічному коледжі, передає УНН з посиланням на сайт адміністрації міста.
В оприлюдненому списку - 20 осіб. З них семеро неповнолітніх (народжені після 2000 року).
Список загиблих:
Степаненко Сергій Олександрович, 30.08.2003 р.н.
Каримов Роман Валерійович, 16.09.1997 р.н.
Устенко Людмила Олександрівна, 15.10.1953 р.н.
Перепьолкін Єгор Андрійович, 04.09.1999 р.н.
Журавльова Ганна Олександрівна, 27.12.1998 р.н.
Вердібоженко Владислав Євгенович, 23.08.2003 р.н.
Керова Аліна Сергіївна, 28.05.2002 р.н.
Лисенко Руслан Валерійович, 03.11.2000 р.н.
Джураєв Руден Рішатовіч, 21.11.2001 р.н.
Лазарєв Владислав Віталійович, 06.09.1999 р.н.
Лавринович Олексій Віталійович, 12.09.1999 р.н.
Флоренський Микита Данилович, 26.06.2002 р.н.
Пипенко Данило Ігорович, 29.08.2002 р.н.
Чегерест Дар'я Олександрівна, 15.10.2002 р.н.
Росляков Владислав Ігорович, 02.05.2000 р.н.
Моісеєнко Олександр Володимирович, 27.06.1972 р.н.
Бакланова Анастасія В'ячеславівна, 01.11.1991 р.н.
Бакланова Світлана Юріївна, 12.07.1961 р.н.
Кудрявцева Лариса Борисівна, 14.03.1956 р.н.
Болдіна Ксенія Олександрівна, 28.11.2000 р.н.
Також оприлюднений список постраждалих внаслідок нападу в керченському коледжі. У списку 44 людини, з них встановлені особи 42 осіб та ще двоє невідомих. Постраждалі перебувають у лікарнях різних міст, зокрема, окрім кримських лікарень, в містах Росії - Краснодарі, Темрюку.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих під час вибуху і стрілянини в керченському коледжі зросла до 20.
У середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки.
Прокуратура АР Крим кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт.