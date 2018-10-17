Прокуратура АР Крим кваліфікувала вибух у коледжі Керчі як теракт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Прокуратура АР Крим відкрила кримінальне провадження за статтею “теракт” за фактом сьогоднішнього вибуху в будівлі політехнічного коледжу в окупованій Керчі. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник відділу прокуратури АР Крим Роман Мурачов, передає УНН.
“Прокуратурою Автономної республіки Крим зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення терористичного акту за ч.3 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України”, — сказав Мурачов.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.
Наразі відомо про 18 загиблих, близько 40 поранені.
Нагадаємо, слідчий комітет Росії перекваліфікував справу про вибух та стрілянину в коледжі в окупованій Керчі на “вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом”. Раніше у СК РФ порушили справу за фактом теракту.