Теракт в окупованому Криму: загиблих 18 осіб, поранених понад 40
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кількість загиблих в результаті вибуху в Керченській політехнічному коледжі досягла 18 осіб, кількість поранених перевищує 40 осіб. Про це повідомив в середу призначений Кремлем представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов в ефірі телеканалу "Росія 24", передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Загиблих 18 осіб, поранених понад 40", - сказав він.
Раніше Слідчий комітет повідомляв про 13 загиблих і 50 постраждалих.
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Нагадаємо, російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як “терористичний акт”.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Раніше повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.