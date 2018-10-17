СК РФ кваліфікував вибух у керченському коледжі як "теракт"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як "терористичний акт". Про це йдеться в повідомленні СК РФ, передає УНН.
"... порушено кримінальну справу за фактом вибуху в одному з коледжів міста Керчі за ознаками злочину, передбаченого ст.205 КК РФ (терористичний акт)", - йдеться в повідомленні.
За даними російського слідства, в їдальні Керченського політехнічного коледжу спрацював невстановлений вибуховий пристрій, начинений металевими предметами.
Дані про постраждалих уточнюються, але відомо, що більша їхня частина - підлітки.
Розслідування вибуху передали до центрального апарату російського Слідкому.
Нагадаємо, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.
Як повідомляв УНН, в результаті вибуху загинули 10 осіб, близько 50 поранені.