В окупованій Керчі повідомили про вибух у коледжі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Керчі в окупованому Криму повідомляють про вибух в політехнічному коледжі. Про це повідомляє сайт "Керч - це моє місто", передає УНН.
"Внаслідок вибуху є постраждалі. До місця події з'їжджаються карети "швидкої допомоги", район оточує поліція", - повідомляється на сайті.
На Telegram-каналі "112" повідомляється неперевірена інформація, що "у Керчі в політехнічному коледжі (попередньо) вибух газу. Вже відомо про 10 загиблих, постраждало не менше 50 осіб".
Раніше уряд США виступив з попередженням, рекомендувавши американцям уникати поїздок в Росію через терористичну загрозу, а також "переслідування, неналежне поводження і вимагання з боку правоохоронних органів та інших чиновників". Що стосується Криму, то держдеп відзначив посилену російську військову присутність на цій українській території.