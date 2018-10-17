В оккупированной Керчи сообщили о взрыве в колледже

"Вследствие взрыва есть пострадавшие. К месту происшествия съезжаются кареты "скорой помощи", район оцепляется полицией", - сообщается на сайте.

На Telegram-канале "112" сообщается непроверенная информация, что "в Керчи в политехническом колледже (предварительно) взрыв газа. Уже известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек".

Ранее правительство США выступило с предупреждением, рекомендовав американцам избегать поездок в Россию из-за террористической угрозы, а также "преследований, ненадлежащего обращения и вымогательств со стороны правоохранительных органов и других чиновников". Что касается Крыма, то госдеп отметил усиленное российское военное присутствие на этой украинской территории.