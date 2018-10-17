В России заявили, что в керченском колледже взорвалось неустановленное устройство

"Сегодня около 12 часов в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 ранены", - сказал представитель НАК.

По его словам, "оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер".

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.