В России заявили, что в керченском колледже взорвалось неустановленное устройство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Взрыв в политехническом колледже в оккупированной Керчи произошел в результате подрыва неустановленного взрывного устройства. Об этом заявили в российском Национальном антитеррористическом комитете, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня около 12 часов в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибли 10 человек, около 50 ранены", - сказал представитель НАК.
По его словам, "оперативным штабом координируется деятельность сил правопорядка и аварийно-спасательных служб по установлению причины взрыва и недопущению возможных повторных взрывов, организации комплекса административных и режимных мер".
Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.