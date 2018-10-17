У Росії заявили, що в керченському коледжі вибухнув невстановлений пристрій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Вибух в політехнічному коледжі в окупованій Керчі стався в результаті підриву невстановленого вибухового пристрою. Про це заявили в російському Національному антитерористичному комітеті, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Сьогодні близько 12 години в місті Керч Республіки Крим в будівлі політехнічного коледжу стався вибух. За попередніми даними, загинули 10 людей, близько 50 поранені", - сказав представник НАК.
За його словами, "оперативним штабом координується діяльність сил правопорядку і аварійно-рятувальних служб щодо встановлення причини вибуху і недопущення можливих повторних вибухів, організації комплексу адміністративних і режимних заходів".
Місце події обстежують вибухотехніки ФСБ, здійснюються оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.
Нагадаємо, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.