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У Росії заявили, що в керченському коледжі вибухнув невстановлений пристрій

У Росії заявили, що в керченському коледжі вибухнув невстановлений пристрій

Київ • УНН

 • 10850 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Вибух в політехнічному коледжі в окупованій Керчі стався в результаті підриву невстановленого вибухового пристрою. Про це заявили в російському Національному антитерористичному комітеті, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Сьогодні близько 12 години в місті Керч Республіки Крим в будівлі політехнічного коледжу стався вибух. За попередніми даними, загинули 10 людей, близько 50 поранені", - сказав представник НАК.

За його словами, "оперативним штабом координується діяльність сил правопорядку і аварійно-рятувальних служб щодо встановлення причини вибуху і недопущення можливих повторних вибухів, організації комплексу адміністративних і режимних заходів".

Місце події обстежують вибухотехніки ФСБ, здійснюються оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.

Нагадаємо, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі.

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