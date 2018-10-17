СК РФ квалифицировал взрыв в керченском колледже как "теракт"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт". Об этом говорится в сообщении СК РФ, передает УНН.
“... возбуждено уголовное дело по факту взрыва в одном из колледжей города Керчи по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ (террористический акт)”, — говорится в сообщении.
По данным российского следствия, в столовой Керченского политехнического колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.
Данные о пострадавших уточняются, но известно, что большая их часть — подростки.
Расследование взрыва передали в центральный аппарат российского Следкома.
Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.
Как сообщал УНН, в результате взрыва погибли 10 человек, около 50 ранены.