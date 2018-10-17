Вибух у Керчі влаштував 22-річний студент, а потім застрелився - Аксьонов
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Призначений Кремлем представник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив подробиці щодо особи студента, який влаштував стрілянину і вибух в керченському коледжі, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Потенційний вбивця застрелився, наклав на себе руки. Це студент 4-го курсу цього ж навчального закладу. Тіло вбивці виявлено в бібліотеці на другому поверсі", - сказав Аксьонов.
Він розповів, що ймовірний нападник - мешканець Керчі, студент 22 років. Від подальших коментарів Аксьонов відмовився, додавши, що подальші подробиці повідомить слідство.
Нагадаємо, російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як “терористичний акт”.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Раніше повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.