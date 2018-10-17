Взрыв в Керчи устроил 22-летний студент, а затем застрелился - Аксенов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Назначенный Кремлем представитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов сообщил подробности относительно личности студента, устроившего стрельбу и взрыв в керченском колледже, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - сказал Аксенов.
Он рассказал, что вероятный нападавший - житель Керчи, студент 22 лет. От дальнейших комментариев Аксенов отказался, добавив, что дальнейшие подробности сообщит следствие.
Напомним, российский Следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".
Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.