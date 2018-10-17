Теракт в оккупированном Крыму: погибших 18 человек, раненых более 40

"Погибших 18 человек, раненых более 40", - сказал он.



Ранее Следственный комитет сообщал о 13 погибших и 50 пострадавших.



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Напомним, российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".

Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.