Теракт в оккупированном Крыму: погибших 18 человек, раненых более 40
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Количество погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже достигло 18 человек, число раненых превышает 40 человек. Об этом сообщил в среду назначенный Кремлем представитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24", передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Погибших 18 человек, раненых более 40", - сказал он.
Ранее Следственный комитет сообщал о 13 погибших и 50 пострадавших.
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Напомним, российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".
Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.