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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 60417 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116308 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124300 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163950 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151426 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139773 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177776 просмотра

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Теракт в оккупированном Крыму: погибших 18 человек, раненых более 40

Теракт в оккупированном Крыму: погибших 18 человек, раненых более 40

Киев  •  УНН

 • 8012 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Количество погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже достигло 18 человек, число раненых превышает 40 человек. Об этом сообщил в среду назначенный Кремлем представитель оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Погибших 18 человек, раненых более 40", - сказал он.

Ранее Следственный комитет сообщал о 13 погибших и 50 пострадавших.

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Напомним, российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".

Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.

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