СК РФ перекваліфікував вибух в Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу про вибух та стрілянину в коледжі в окупованій Керчі на ч. Ст. 205 Кримінального кодексу (вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.
За даними СК, нападник виявився студент 4 курсу коледжу 18-річний Владислав Росляков.
Раніше справа була порушена за ст. 205 КК РФ (терористичний акт).
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. В результаті вибуху загинули 18 осіб, близько 40 поранені.
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Нагадаємо, російський слідчий комітет по Криму кваліфікував вибух у коледжі в окупованій Керчі як “терористичний акт”.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Раніше повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.