СК РФ перекваліфікував вибух в Керчі

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Слідчий комітет Росії перекваліфікував справу про вибух та стрілянину в коледжі в окупованій Керчі на ч. Ст. 205 Кримінального кодексу (вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СК РФ.