СК РФ переквалифицировал взрыв в Керчи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве и стрельбе в колледже в оккупированной Керчи на ч. Ст. 205 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц общеопасным способом). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
По данным СК, нападающий оказался студент 4 курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.
Ранее дело было возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. В результате взрыва погибли 18 человек, около 40 ранены.
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Напомним, российский следственный комитет по Крыму квалифицировал взрыв в колледже в оккупированной Керчи как "террористический акт".
Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Ранее сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.