Прокуратура АР Крым квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство по статье "теракт" по факту сегодняшнего взрыва в здании политехнического колледжа в оккупированной Керчи. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник отдела прокуратуры АР Крым Роман Мурачов, передает УНН.
"Прокуратурой Автономной республики Крым зарегистрировано уголовное производство по факту совершения террористического акта по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - сказал Мурачов.
Как сообщал УНН, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже.
На данный момент известно о 18 погибших, около 40 ранены.
Напомним, следственный комитет России переквалифицировал дело о взрыве и стрельбе в колледже в оккупированной Керчи на "убийство двух и более лиц общеопасным способом". Ранее в СК РФ возбудили дело по факту теракта.