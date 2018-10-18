Число загиблих під час нападу в Керчі зросло до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Число загиблих під час вибуху і стрілянини в керченському коледжі зросло до 20. Про це повідомив ТАРС заступник голови підконтрольної Кремлю “міської адміністрації” Ділявер Мельгазієв, інформує УНН.
“Загиблих — 20 осіб. Останній катафалк привіз в морг тіла не трьох, а чотирьох чоловік. Знайшли ще одного”, — сказав Мельгазіев.
Раніше повідомлялося про 19 загиблих разом з організатором вибуху і стрілянини.
В середу вдень студент Керченського політехнічного коледжу відкрив стрілянину і влаштував вибух в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. Крім загиблих близько 50 чоловік були госпіталізовані, 10 з них перебувають у важкому стані в реанімації.
Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили про свідчення батька стрілка в окупованій Керчі.