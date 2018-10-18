Число погибших при нападении в Керчи возросло до 20

“Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не трех, а четырех человек. Нашли еще одного”, — сказал Мельгазиев.

Ранее сообщалось о 19 погибших вместе с организатором взрыва и стрельбы.

В среду днем ​​студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Как сообщал УНН, СМИ сообщили о показаниях отца стрелка в оккупированной Керчи.