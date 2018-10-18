Число погибших при нападении в Керчи возросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже возросло до 20. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя подконтрольной Кремлю “городской администрации” Дилявер Мельгазиев, информирует УНН.
“Погибших — 20 человек. Последний катафалк привез в морг тела не трех, а четырех человек. Нашли еще одного”, — сказал Мельгазиев.
Ранее сообщалось о 19 погибших вместе с организатором взрыва и стрельбы.
В среду днем студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. Кроме погибших около 50 человек были госпитализированы, 10 из них находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Как сообщал УНН, СМИ сообщили о показаниях отца стрелка в оккупированной Керчи.