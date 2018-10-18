ЗМІ повідомили про свідчення батька стрілка в окупованій Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Батько Владислава Рослякова, який влаштував стрілянину в Керченському політехнічному коледжі, на допиті розповів про свої стосунки з сином, його характер і захоплення. Про це повідомляють російські “Известия” з посиланням на джерело, близьке до слідства, інформує УНН.
За його словами, батько, під час спілкування зі слідчими заявив, що йому було важко спілкуватися з сином. Як зазначив батько, Владислав нічого не розповів йому про навчання і коледж.
Також батько повідомив, що друзів у його сина не було. За його словами, у підлітка був лише один приятель, з яким він спілкувався в дитинстві, проте зв’язок з ним раніше перервався.
Крім того, батько розповів, що знав про захоплення сина комп’ютерними іграми і зброєю, додавши, що Влад був вихованим і неагресивним. За даними місцевих телеканалів Владислав не проживав з рідним батьком.
Як повідомляв УНН, уповноважена з прав дитини РФ заявила, що “кримські школи недостатньо забезпечені засобами безпеки”.