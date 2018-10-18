ЗМІ повідомили про свідчення батька стрілка в окупованій Керчі

За його словами, батько, під час спілкування зі слідчими заявив, що йому було важко спілкуватися з сином. Як зазначив батько, Владислав нічого не розповів йому про навчання і коледж.

Також батько повідомив, що друзів у його сина не було. За його словами, у підлітка був лише один приятель, з яким він спілкувався в дитинстві, проте зв’язок з ним раніше перервався.

Крім того, батько розповів, що знав про захоплення сина комп’ютерними іграми і зброєю, додавши, що Влад був вихованим і неагресивним. За даними місцевих телеканалів Владислав не проживав з рідним батьком.

Як повідомляв УНН, уповноважена з прав дитини РФ заявила, що “кримські школи недостатньо забезпечені засобами безпеки”.