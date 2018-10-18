Уповноважена з прав дитини РФ заявила, що "кримські школи недостатньо забезпечені засобами безпеки"

“За результатами дослідження, якщо дивитися Краснодарський край, наприклад, і республіку Крим (адміністративне визначення окупованої РФ Автономної республіки Крим) в порівнянні з 100% забезпеченістю кнопками сигналу безпеки — ми беремо Краснодарський край — на жаль, лише 57% кримських шкіл ними забезпечені”, — сказала вона в середу в інтерв’ю одному з телеканалів РФ. “Якщо говорити про ліцензовану охорону, і розрив між цими цифрами більше: Краснодарський край — близько 85% і 11% ліцензованих охоронних служб — це Крим”, — додала вона.

Омбудсмен також вказала, що прокуратура виявила “більше 46 тисяч порушень в забезпеченні безпеки шкіл Криму”. Проте, за її словами, в коледжі Керчі, де в середу було скоєно масове вбивство, був металодетектор і спрацювала кнопка безпеки. “Що тут не спрацювало, звичайно, нам скаже слідство. За результатами буде зрозуміло, де, в якому місці був прорив”, — зазначила Кузнєцова.

Як повідомляв УНН, троє постраждалих в Керчі знаходяться у важкій комі, у решти поранених тяжкі рвані рани.