Троє постраждалих в Керчі знаходяться у важкій комі, у решти поранених тяжкі рвані рани

“П’ятеро людей готуються до евакуації, і п’ять чоловік зовсім важкі, крайнього ступеня тяжкості, поки не стабільні. Три з них у важкій комі після кількох зупинок серця вже. Усі теж після операцій, пов’язаних з масивними ушкодженнями кінцівок, внутрішніх органів”, — повідомила вона.

Скворцова пояснила, що зараз лікарі намагаються стабілізувати стан пацієнтів, для того щоб вранці їх можна було транспортувати. “Якщо вдасться це зробити, працює бригада кращих фахівців, тоді ми змогли б спробувати евакуювати всіх в московські провідні центри хірургії, травматології”, — сказала вона. За словами міністра, два літаки готові евакуювати постраждалих.

Постраждалі в Керчі в основному отримали поранення від вибуху бомби з металевими предметами, розказав Вероніка Скворцова. Вона зазначила, що у постраждалих немає кульових поранень. “Судячи з усього, коли стріляли в притул, на жаль, ці люди загинули в тому числі”, — сказала вона.

“Те, що ми зараз бачимо — це мінно-вибухові поранення, поранення пристроєм саморобним, який нашпигований був металевими дрібними конструкціями, шайбами, різними елементами: круглі, квадратні. Жах у тому, що, оскільки це розліталося зі страшною силою, м’язи ними нашпиговані, печінка, кишечник. Розриви внутрішніх органів, а всередині органів ми знаходимо ці шайби і металеві предмети”, — сказала вона. За словами міністра, металеві предмети були інфіковані. “Тому там, де вони були, тут же починається гостре запалення”, — сказала міністр.

Нагадуємо, студент керченського коледжу самостійно виготовив вибухові пристрої.