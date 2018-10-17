Студент керченського коледжу самостійно виготовив вибухові пристрої - ЗМІ РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Студент керченського коледжу, який влаштував в ньому вибух і стрілянину, самостійно виготовив вибухові пристрої. Про це ТАРС повідомили в силових структурах, інформує УНН.
“За попередніми даними, студент самотужки виготовив вибухові пристрої, один з яких вибухнув. При підготовці до злочину і при вчиненні злочину діяв він один, тобто був і організатором і виконавцем злочину. Хоча, безумовно, перевіряється версія щодо можливих спільників”, — сказав співрозмовник агентства.
За його словами, поки не встановлено, що стало мотивом вбивств.
Раніше так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов також заявляв про те, що передбачуваний стрілок в коледжі в Керчі діяв один.
Як повідомляв УНН, Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту у Керчі.