Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту у Керчі

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ситуація навколо вибухів в Керчі, в результаті якої загинули 19 осіб, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.