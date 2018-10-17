Україна закликала ООН і Раду Європи допомогти в розслідуванні теракту у Керчі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Ситуація навколо вибухів в Керчі, в результаті якої загинули 19 осіб, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
"Ситуація вимагає негайного втручання і міжнародної спільноти. Тому я звернулась до глави контртерористичного управління ООН Володимира Воронкова та генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда. Я прошу сприяти розслідуванню жахливої трагедії та вжити необхідних заходів задля безпеки людей", - повідомила омбудсмен.
За її словами, ситуація потребує і негайного прибуття в Керч омбудсмана РФ Тетяни Москалькової – вона має допомогти забезпечити жертв трагедії всім необхідним. Сама ж Денісова висловила готовність прибути в окупований Крим разом із російською колегою, щоб допомогти сім’ям загиблих та пораненим.
"Це непоправна втрата та велика трагедія для усіх. Загинули невинні діти – цьому ніколи не може бути ніяких виправдань", - прокоментувала омбудсмен ситуацію в Керчі.
За її інформацією, кримчани дуже налякані і потребують психологічної підтримки та медичної допомоги.
Нагадаємо, до вечора середи кількість осіб, які загинули в результаті нападу у коледжі в окупованій Керчі, збільшилась до 19.
17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Спочатку повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.