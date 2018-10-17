Вибух в окупованій Керчі: кількість жертв знову зросла

"Кількість загиблих збільшилася до 19 осіб", - йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялось, що кількість загиблих в результаті вибуху в Керченській політехнічному коледжі сягає 18 осіб, а кількість поранених - перевищує 40 осіб.



Тоді ж Telegram-канал повідомив, що у лікарнях Керчі знаходилось 39 осіб, які постраждали під час атаки на коледж, шестеро з них перебувають у вкрай важкому стані, вісім - у важкому.



Нагадаємо, 17 жовтня в Керчі в окупованому Криму повідомили про вибух в політехнічному коледжі. Спочатку повідомлялось про 10 загиблих, близько 50 людей отримали поранення.