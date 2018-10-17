Взрыв в оккупированной Керчи: число жертв снова выросло

"Количество погибших увеличилось до 19 человек", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже достигает 18 человек, а количество раненых - превышает 40 человек.



Тогда же Telegram канал сообщил, что в больницах Керчи находилось 39 человек, пострадавших во время атаки на колледж, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.



Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.