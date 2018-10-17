Взрыв в оккупированной Керчи: число жертв снова выросло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Количество лиц, погибших в результате нападения в колледже в оккупированной Керчи, увеличилось до 19, сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал Mash.
"Количество погибших увеличилось до 19 человек", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в Керченском политехническом колледже достигает 18 человек, а количество раненых - превышает 40 человек.
Тогда же Telegram канал сообщил, что в больницах Керчи находилось 39 человек, пострадавших во время атаки на колледж, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.
Напомним, 17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.