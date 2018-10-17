Украина призвала ООН и Совет Европы помочь в расследовании теракта в Керчи

"Ситуация требует немедленного вмешательства и международного сообщества. Поэтому я обратилась к главе контртеррористического управления ООН Владимиру Воронкову и генеральному секретарю Совета Европы Турбйорну Ягланду. Я прошу содействовать расследованию ужасной трагедии и принять необходимые меры для безопасности людей", - сообщила омбудсмен.

По ее словам, ситуация требует и немедленного прибытия в Керчь омбудсмена РФ Татьяны Москальковой - она ​​должна помочь обеспечить жертв трагедии всем необходимым. Сама же Денисова выразила готовность прибыть в оккупированный Крым вместе с российской коллегой, чтобы помочь семьям погибших и раненым.

"Это невосполнимая потеря и большая трагедия для всех. Погибли невинные дети - этому никогда не может быть никаких оправданий", - прокомментировала омбудсмен ситуацию в Керчи.

По ее информации, крымчане очень напуганы и нуждаются в психологической поддержке и медицинской помощи.

Напомним, к вечеру среды количество лиц, погибших в результате нападения в колледже в оккупированной Керчи, увеличилась до 19.



17 октября в Керчи в оккупированном Крыму сообщили о взрыве в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших, около 50 человек получили ранения.