Студент керченского колледжа самостоятельно изготовил взрывные устройства - СМИ РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Студент керченского колледжа, который устроил в нем взрыв и стрельбу, самостоятельно изготовил взрывные устройства. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах, передает УНН.
“По предварительным данным, студент в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось. При подготовке к преступлению и при совершении преступления действовал он один, то есть был и организатором и исполнителем преступления. Хотя, безусловно, проверяется версия о возможных сообщниках”, — сказал собеседник агентства.
По его словам, пока не установлено, что стало мотивом убийств.
Ранее так называемый “глава Крыма” Сергей Аксенов также заявлял о том, что предполагаемый стрелок в колледже в Керчи действовал один.
Как сообщал УНН, Украина призвала ООН и Совет Европы помочь в расследовании теракта в Керчи.